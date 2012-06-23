Международный олимпийский день отмечается в Беларуси. Главные события – возле Дворца спорта в Минске

Новости Беларуси. 23 июня – Международный олимпийских день. Празднования проходят и во всех регионах Беларуси. Праздновать Международный олимпийский день в Минске начали с самого утра. Волейбол, армрестлинг, хоккей на траве, гиревой спорт, конкурс рисунков.

Игорь Заичков, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

В программе праздника очень много мероприятий. Вчера началась Республиканская спартакиада школьников, сегодня пройдут соревнования во всех городах и районах Минска. Поэтому праздник будет.

Главные действующие лица праздника и их достижения здесь, на портретах и стендах музея. Вот, например, уникальный орден Международного олимпийского комитета. Принадлежит Александру Медведю. Еще один экспонат – еще одна легенда.

Светлана Ачеповская, директор Музея физической культуры и спорта:

Уникальный экспонат нашей коллекции – это трофей имени Джесси Оуэнса, которого был удостоен наш спортсмен, обладатель шести золотых олимпийских наград Виталий Щербо.

Для посетителей это история. Для Сергея Макаренко – жизнь. Людей на фотографиях и портретах он знает лично. Среди экспонатов и его раритеты. Вот это весло нашего первого олимпийского чемпиона, а это его диплом, с той самой, римской, Олимпиады.

Сергей Макаренко, олимпийский чемпион:

Приятно было, что на Олимпийских играх давали дипломы не только тем спортсменам, которые завоевали медали (золотые, серебряные и бронзовые), но и участникам.

Я долго хранил дома вот этот диплом.

Спорт дает человеку такую одухотворенность, жизнь, красоту жизни. Люди, которые выступают, красивые, здоровые, умные, толковые. На них смотришь и радуешься.

Следующая страница олимпийской истории будет написана совсем скоро. 27 июля стартуют летние Игры в Лондоне. Белорусы рассчитывают добавить в копилку еще 25 медалей, в том числе пять золотых.

Лондонская олимпиада еще не стартовала, но для наших болельщиков уже стала особенной. Впервые на играх выступят белорусские футболисты. Команда Георгия Кондратьева в прошлом году совершила прорыв, на молодежном чемпионате Европы завоевав заветную путевку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондон собираются белорусы с мировой известностью Виктория Азаренко, Юлия Нестеренко, Иван Тихон, Надежда Остапчук. На стенде 2012 года вскоре появятся новые белорусские олимпийцы.