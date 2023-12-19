Матч Соболенко-Швентек в Мадриде назван «Матчем года» по результатам голосования болельщиков

Женская теннисная ассоциация завершила подведение итогов прошедшего сезона. По результатам голосования болельщиков определился победитель в номинации «Матч года», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Им стал финал на грунтовом турнире категории 1000 в Мадриде между Ариной Соболенко и Игой Швентек.

Напомним, тогда в трех сетах лучшей стала белоруска. Наша спортсменка во второй раз в карьере выиграла данный турнир. Отметим, это пока единственный старт на грунте, где Соболенко праздновала итоговый триумф.