Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу над командой Краснодара

Начался матч с пропущенного гола, но затем по ходу второго периода подопечным Николаса Альворадо удалось отыграться, а в третьем – переломить ход матча и завершить поединок со счетом 4:1. Для белорусской национальной команды этот сбор стал этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в ОАЭ в феврале. На предварительном этапе наша команда выступит в группе С, ее соперниками станут дружины Японии, Колумбии и Сенегала.