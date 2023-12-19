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Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу над командой Краснодара

19 декабря 2023 14:41
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Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербурге. В заключительном спарринге наши футболисты одержали победу над командой Краснодара, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала победу над командой Краснодара-1

Начался матч с пропущенного гола, но затем по ходу второго периода подопечным Николаса Альворадо удалось отыграться, а в третьем – переломить ход матча и завершить поединок со счетом 4:1. Для белорусской национальной команды этот сбор стал этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в ОАЭ в феврале. На предварительном этапе наша команда выступит в группе С, ее соперниками станут дружины Японии, Колумбии и Сенегала.

# Спортивные соревнования

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