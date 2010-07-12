Легкоатлетическая «Бриллиантовая лига». 8-й этап. Белоруска Остапчук одолела олимпийскую чемпионку новозеландку Вили

Соревнования 8-го этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги прошли в Великобритании.

Белоруска Надежда Остапчук одержала уверенную победу над олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира в толкании ядра новозеландкой Валери Вили. Наша спортсменка отправила снаряд на отметку 20 м 57 см. Результат Вили – 20 м 6см. Третье место заняла немка Надин Кляйнерт – 19 м 1см. Белоруска Наталья Михневич – на четвертой позиции – 18 м 77 см.

Впервые на этапе «Бриллиантовой лиги» не было зафиксировано ни одного лучшего результата мирового сезона.

Тем временем, в немецком Боттропе победу на международном старте праздновала наша Светлана Усович, выигравшая в беге на дистанции 800 метров с результатом 2.00.02. она установила рекорд стадиона.