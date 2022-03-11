Команда Владислава Колячонка показывает лучший результат НХЛ в XXI веке по количеству заброшенных шайб

За прошедшие три матча команда забросила 22 шайбы. А это лучший показатель в НХЛ в XXI веке. Минувшей ночью «койоты» в овертайме сломили сопротивление «Торонто» – 5:4.

Наш земляк провел на льду 16 минут и 1 секунду, один раз бросил по воротам, совершил силовой прием, заблокировал три броска и завершил встречу при показателе полезности «+2». А «Аризона» добивается победы в четвертый раз к ряду и третий раз, забрасывая больше пяти шайб.