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Команда Владислава Колячонка показывает лучший результат НХЛ в XXI веке по количеству заброшенных шайб

11 марта 2022 13:31
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«Аризона» белорусского защитника Владислава Колячонка продолжает феерить в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Команда Владислава Колячонка показывает лучший результат НХЛ в XXI веке по количеству заброшенных шайб-1

За прошедшие три матча команда забросила 22 шайбы. А это лучший показатель в НХЛ в XXI веке. Минувшей ночью «койоты» в овертайме сломили сопротивление «Торонто» – 5:4.  

Команда Владислава Колячонка показывает лучший результат НХЛ в XXI веке по количеству заброшенных шайб-4

Наш земляк провел на льду 16 минут и 1 секунду, один раз бросил по воротам, совершил силовой прием, заблокировал три броска и завершил встречу при показателе полезности «+2». А «Аризона» добивается победы в четвертый раз к ряду и третий раз, забрасывая больше пяти шайб.  

# Хоккей # Владислав Колячонок # Фотофакт

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