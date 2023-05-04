Команда «Бастион» с Виктором Лукашенко в составе выиграла чемпионат столицы по хоккею среди любителей

Новости Беларуси. На минской ледовой площадке «Олимпик Арена» прошел финальный матч чемпионата столицы по хоккею с шайбой среди любителей во втором дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борьбе за первое место встретились команды «Бастион» и «Щит». В овертайме со счетом 3:2 победу одержал «Бастион». В его составе играет президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко. На льду встретились принципиальные соперники.