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Виктория Азаренко вышла в 1/2 финала парного разряда на турнире в Мадриде

03 мая 2023 21:00
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Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя вышли в полуфинал турнира в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/4-й девушки обыграли Паулу Бадосу и Бетани Маттек-Сандс – 7:6, 7:5.  

Виктория Азаренко вышла в 1/2 финала парного разряда на турнире в Мадриде-1

Поединок получился непростым. Соперницы бились за каждый мяч. В первом сете белорусско-бразильская пара вела – 4:2, но упустила инициативу и позволила соперницам выйти вперед. Дело дошло до тай-брейка, который Азаренко с напарницей взяли под ноль. Во втором сете ситуация повторилась. Испано-американский тандем, значительно уступая по геймам, вновь смог вернуться в игру. Но итоговая виктория все равно осталась за белорусско-бразильским дуэтом. Всего девушки провели на корте 1 час и 47 минут.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

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