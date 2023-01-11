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Колячонок пополнил копилку бомбардирских баллов в АХЛ

11 января 2023 11:00
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Владислав Колячонок наконец-то прервал серию без набранных очков в Американской хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Колячонок пополнил копилку бомбардирских баллов в АХЛ-1

Этой ночью белорус отметился результативной передачей за «Тусон». Наш защитник зряче отпассовал на партнера через борт. А тот в свою очередь филигранно расправился с обороной. Таким образом, в активе Колячонка стало 7 бомбардирских баллов, что довольно скромно даже для защитника. А вот показатель полезности +4 приятно впечатляет.

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# Хоккей # Владислав Колячонок # Фотофакт

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