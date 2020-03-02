Из-за коронавируса этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Новости Беларуси. Биатлонный Кубок мира возвращается после двухнедельного перерыва. 7-й этап примет чешский город Нове-Место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе соревнований шесть гонок, но все они пройдут без зрителей на трибунах. Такое решение в связи с распространением коронавируса приняли чешские власти. Ожидалось, что соревнования посетят порядка 100 тысяч человек.

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Беларусь в Чехии представят Ирина Кривко, сестры Кручинкины, Анна Сола, Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников и Никита Лобастов. Первая гонка – спринт у женщин – состоится уже в четверг, 5 марта.