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Готовко выиграла стартовый поединок в теннисном турнире в Португалии

25 апреля 2023 17:48
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Юлия Готовко провела стартовый поединок на теннисном турнире категории 60 в португальском Оэйраше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Готовко выиграла стартовый поединок в теннисном турнире в Португалии-1

С жеребьевкой белорусской теннисистке не повезло. Она противостояла первой сеяной на турнире, австралийке Оливии Гадеки. Несмотря на значительную разницу в рейтинге, Юлия Готовко дала бой своей оппонентке. В первом сете дошло до тай-брейка, в котором австралийка взяла верх со счетом 12:10. Абсолютно равная борьба наблюдалась и во второй партии, но на излете сета Готовко приложила максимум усилий и выиграла – 7:5. И третья партия была за нашей теннисисткой – 6:4. Таким образом, Юлия Готовко одержала победу – 7:6, 7:5, 6:4 – и вышла во второй раунд соревнований.

# Теннис # Юлия Готовко # Фотофакт

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