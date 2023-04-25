Готовко выиграла стартовый поединок в теннисном турнире в Португалии

С жеребьевкой белорусской теннисистке не повезло. Она противостояла первой сеяной на турнире, австралийке Оливии Гадеки. Несмотря на значительную разницу в рейтинге, Юлия Готовко дала бой своей оппонентке. В первом сете дошло до тай-брейка, в котором австралийка взяла верх со счетом 12:10. Абсолютно равная борьба наблюдалась и во второй партии, но на излете сета Готовко приложила максимум усилий и выиграла – 7:5. И третья партия была за нашей теннисисткой – 6:4. Таким образом, Юлия Готовко одержала победу – 7:6, 7:5, 6:4 – и вышла во второй раунд соревнований.