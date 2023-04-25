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Иван Аношко и Даниил Карпович были номинированы на звание лучшего новичка в сезоне МХЛ

25 апреля 2023 17:46
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Новости Беларуси. Сразу два белоруса номинированы на звание лучшего новичка сезона в МХЛ. Это Иван Аношко и Даниил Карпович, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Также наряду с ними в качестве претендента выдвинули и голкипера «Мамонтов Югры» Евгения Волохова.

Иван Аношко и Даниил Карпович были номинированы на звание лучшего новичка в сезоне МХЛ-1

Нападающий «Динамо-Шинника» Иван Аношко провел в чемпионате 53 игры, в которых набрал 53 очка, а также в его активе два матча в плей-ин с одним ассистентским баллом. Форвард стал лучшим бомбардиром сезона среди новичков, первым среди дебютантов МХЛ по проценту выигранных вбрасываний и силовых приемов.

Защитник «Авто» Михаил Карпович провел 47 поединков, в которых набрал 35 баллов, а также в семи матчах плей-офф он заработал два очка. Отметим, Карпович заблокировал 80 бросков. И это четвертый показатель среди дебютантов МХЛ.

# Хоккей # Фотофакт

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