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Футболисты «Шахтёра» одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси

29 мая 2021 18:45
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Новости Беларуси. Три матча значились в афише второго дня 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Заканчивают выяснять отношения «Неман» и «Спутник», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Шахтёра» одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси-1

Наиболее интересное свидание состоялось первым. Жодинское «Торпедо» принимало солигорский «Шахтер». «Горняки» в этом сезоне просто феерят. После 10 матчей они имели стопроцентный результат. Причем в каждой из дуэлей непременно забивал Дембо Дарбо. Невероятно, но факт: «Шахтер» заработал очередные три очка. Финальный счет – 1:0. Забил Дарбо на 28-й минуте.

Футболисты «Шахтёра» одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси-4

Таким образом, клуб из калийной столицы оставил далеко позади всех преследователей. Видимо, действующий чемпион всерьез намерен подтвердить титул.

Победил и идущий вторым БАТЭ. Он был сильнее мозырской «Славии» – 3:0. В составе борисовчан дубль оформил Скавыш.

# Футбол Беларуси # Максим Скавыш # Фотофакт

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