Футболисты «Шахтёра» одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Три матча значились в афише второго дня 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Заканчивают выяснять отношения «Неман» и «Спутник», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наиболее интересное свидание состоялось первым. Жодинское «Торпедо» принимало солигорский «Шахтер». «Горняки» в этом сезоне просто феерят. После 10 матчей они имели стопроцентный результат. Причем в каждой из дуэлей непременно забивал Дембо Дарбо. Невероятно, но факт: «Шахтер» заработал очередные три очка. Финальный счет – 1:0. Забил Дарбо на 28-й минуте.