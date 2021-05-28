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Всё решили пенальти. Гомельский ВРЗ победил «Столицу» в полуфинале ЧБ по мини-футболу

28 мая 2021 22:24
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Новости Беларуси. ВРЗ сделал первый шаг к финалу чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дебютном и домашнем противостоянии 1/2 гомельский клуб взял верх над «Столицей».

Всё решили пенальти. Гомельский ВРЗ победил «Столицу» в полуфинале ЧБ по мини-футболу-1

Поединок выдался очень боевым и нервным. Достаточно сказать, что его судьба решилась только в серии пенальти. Однако градус напряжения достиг апогея задолго до этого. В первом тайме было лишь одно взятие ворот. Отличился ВРЗ. Во втором отрезке минчане инициативу перехватили и чувствовали себя вполне комфортно – 3:1. И это за минуту до финальной сирены. Однако за 60 секунд хозяева сделали что-то невообразимое и сравняли цифры на табло. Причем последнее взятие ворот произошло в последнюю секунду. Ну и на кураже «вагоноремонтники» вырывают победу в серии пенальти.

Всё решили пенальти. Гомельский ВРЗ победил «Столицу» в полуфинале ЧБ по мини-футболу-4

Итоговый счет – 8:7. Теперь серия переезжает в Минск.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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