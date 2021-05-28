Всё решили пенальти. Гомельский ВРЗ победил «Столицу» в полуфинале ЧБ по мини-футболу

Поединок выдался очень боевым и нервным. Достаточно сказать, что его судьба решилась только в серии пенальти. Однако градус напряжения достиг апогея задолго до этого. В первом тайме было лишь одно взятие ворот. Отличился ВРЗ. Во втором отрезке минчане инициативу перехватили и чувствовали себя вполне комфортно – 3:1. И это за минуту до финальной сирены. Однако за 60 секунд хозяева сделали что-то невообразимое и сравняли цифры на табло. Причем последнее взятие ворот произошло в последнюю секунду. Ну и на кураже «вагоноремонтники» вырывают победу в серии пенальти.