Виктория Азаренко с победы стартовала на теннисном турнире в Чарльстоне

Виктория Азаренко с победы стартовала на теннисном турнире категории 500 в Чарльстоне. В поединке второго круга белоруска уверенно обыграла итальянку Элизабетту Кочаретто со счетом 6:1, 6:2 и вышла в 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следующей соперницей Азаренко станет американка Тэйлор Таунсенд, которая на стадии 1/16 финала взяла верх над россиянкой Екатериной Александровой – 7:5, 6:2.

Ирина Шиманович не смогла защитить титул и завершила выступление в парном разряде на турнире в Боготе. В матче первого круга в дуэте с колумбийкой Ренатой Сарасуа белорусская теннисистка проиграла китаянке Сяоди Ю и украинке Катарине Завацкой – 2:6, 1:6.