«Металлург» обыграл «Гомель» и в третий раз подряд вышел в финал Кубка Президента

Жлобинский «Металлург» в третий раз подряд вышел в финал Кубка Президента. 3 марта действующий триумфатор на выезде одержал четвертую победу в серии с «Гомелем» и гарантировал себе титульный раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет в матче – 5:4.

Уже в четверг, 4 марта, может случиться развязка в еще одной полуфинальной паре. Близок к историческому финалу «Брест». Дружина накануне добилась очередной победы над «Шахтером» и вышла вперед в серии – 3:2. Шестой матч пройдет в городе на Бугом. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30.