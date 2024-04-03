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«Металлург» обыграл «Гомель» и в третий раз подряд вышел в финал Кубка Президента

03 апреля 2024 20:25
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Жлобинский «Металлург» в третий раз подряд вышел в финал Кубка Президента. 3 марта действующий триумфатор на выезде одержал четвертую победу в серии с «Гомелем» и гарантировал себе титульный раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет в матче – 5:4. 

«Металлург» обыграл «Гомель» и в третий раз подряд вышел в финал Кубка Президента-1

Уже в четверг, 4 марта, может случиться развязка в еще одной полуфинальной паре. Близок к историческому финалу «Брест». Дружина накануне добилась очередной победы над «Шахтером» и вышла вперед в серии – 3:2. Шестой матч пройдет в городе на Бугом. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30.

# Хоккей Беларуси

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