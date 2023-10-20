Хоккей. Команда «Динамо-Шинника» проиграла дружине «Спартака» в Москве

В МХЛ продолжается выездная серия «Динамо-Шинника». Дружина Андрея Михалева в Москве встречалась со «Спартаком», сообщили в программе «СТВ-спорт».

Московская команда до поединка с белорусами проиграла три матча кряду и была предельно мотивирована. Но такая активная игра спартаковцев на старте матча наших хоккеистов обескуражила. В первом периоде в ворота «динамовцев» влетело четыре безответные шайбы. Во второй 20-минутке хозяева добавили еще две. Переломить ход матча белорусам не удалось, но отквитать одну шайбу оказалось вполне по силам. Команда Андрея Михалева в итоге проиграла со счетом 1:8.