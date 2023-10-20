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Хоккей. Команда «Динамо-Шинника» проиграла дружине «Спартака» в Москве

20 октября 2023 20:13
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В МХЛ продолжается выездная серия «Динамо-Шинника». Дружина Андрея Михалева в Москве встречалась со «Спартаком», сообщили в программе «СТВ-спорт».

Хоккей. Команда «Динамо-Шинника» проиграла дружине «Спартака» в Москве-1

Московская команда до поединка с белорусами проиграла три матча кряду и была предельно мотивирована. Но такая активная игра спартаковцев на старте матча наших хоккеистов обескуражила. В первом периоде в ворота «динамовцев» влетело четыре безответные шайбы. Во второй 20-минутке хозяева добавили еще две. Переломить ход матча белорусам не удалось, но отквитать одну шайбу оказалось вполне по силам. Команда Андрея Михалева в итоге проиграла со счетом 1:8.

# Хоккей # Фотофакт

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