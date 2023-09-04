«Динамо-Шинник» победил «Тайфун» в МХЛ. Отличились новобранцы «бобров»

Отметим, «бобры» на льду появились в обновленном составе. В стане сразу 14 новичков, которые уже успели себя проявить. В стартовом матче 4 шайбы на счету новобранцев. А Никита Ходорович и вовсе отличился дублем. Автором же первой шайбы «бобров» в новом сезоне стал Никита Павлов. Во вторник, 5 сентября, команды проведут второй подинок. Старт в 17:00.

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Это совсем другая лига, здесь будут играть до конца 60 минут. Немного расслабились – сразу же получаешь. Поэтому хорошо, что это произошло сейчас, в первой же игре, сделаем правильные выводы, будем готовиться. А пацаны, молодежь, да, хорошо сегодня сыграли. У них были моменты, они их использовали.