«Металлург» переиграл «Локомотив» в серии буллитов

Новости Беларуси. В хоккейном чемпионате Беларуси состоялись очередные три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одном из противостояний «Локомотив» сыграл против обладателя золотых наград 2022 года «Металлурга». Встреча завершилась победой «сталеваров», но оршанцы дали соперникам хороший бой. Определить победителя вышло только в серии буллитов. Штрафные броски лучше удались игрокам «Металлурга». Итоговый счет – 3:2.