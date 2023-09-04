Прямой эфир

«Металлург» переиграл «Локомотив» в серии буллитов

04 сентября 2023 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В хоккейном чемпионате Беларуси состоялись очередные три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» переиграл «Локомотив» в серии буллитов-1

В одном из противостояний «Локомотив» сыграл против обладателя золотых наград 2022 года «Металлурга». Встреча завершилась победой «сталеваров», но оршанцы дали соперникам хороший бой. Определить победителя вышло только в серии буллитов. Штрафные броски лучше удались игрокам «Металлурга». Итоговый счет – 3:2.

«Металлург» переиграл «Локомотив» в серии буллитов-4

4 сентября состоится еще три дуэли чемпионата страны. Все матчи стартуют в семь часов вечера.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Триумф на турнире Морозова и цели сборной U-16 по футболу. Узнали у тренера о состоянии команды
03 сентября 2023 18:02

Триумф на турнире Морозова и цели сборной U-16 по футболу. Узнали у тренера о состоянии команды

ЧБ по футболу. Результаты матчей 20-го тура
02 сентября 2023 18:29

ЧБ по футболу. Результаты матчей 20-го тура

118 наград завоевали белорусские гребцы на Кубке Доброй воли в Москве
02 сентября 2023 18:29

118 наград завоевали белорусские гребцы на Кубке Доброй воли в Москве