Арина Соболенко впервые в карьере станет первой ракеткой мира

Представительница Польши в прошлом сезоне выиграла главный трофей US Open и должна была защитить две тысячи очков, но не вышло. Отметим, официально первой ракеткой планеты Соболенко станет в следующий понедельник, 11 сентября. Именно в этот день традиционно обновляются международные рейтинги. Белоруска возглавит мировой топ впервые в своей карьере. Путь к лидерству у Соболенко получился непростым. В 2023 году она останавливалась буквально в гейме от триумфа. И вот практически в конце сезона ей покорилось это достижение. В ночь с понедельника на вторник Арина поборется за выход в 1/4 финала US OPEN. К старту матча парного разряда готовится Виктория Азаренко. Напомним, в 2012 году белоруска также возглавляла рейтинг.