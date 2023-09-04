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Арина Соболенко впервые в карьере станет первой ракеткой мира

04 сентября 2023 12:14
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко – первая ракетка планеты. Такого достижения нашей спортсменке удалось достичь благодаря поражению лидера генеральной классификации Иги Швентек в матче одной восьмой финала открытого чемпионата США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко впервые в карьере станет первой ракеткой мира-1

Представительница Польши в прошлом сезоне выиграла главный трофей US Open и должна была защитить две тысячи очков, но не вышло. Отметим, официально первой ракеткой планеты Соболенко станет в следующий понедельник, 11 сентября. Именно в этот день традиционно обновляются международные рейтинги. Белоруска возглавит мировой топ впервые в своей карьере. Путь к лидерству у Соболенко получился непростым. В 2023 году она останавливалась буквально в гейме от триумфа. И вот практически в конце сезона ей покорилось это достижение. В ночь с понедельника на вторник Арина поборется за выход в 1/4 финала US OPEN. К старту матча парного разряда готовится Виктория Азаренко. Напомним, в 2012 году белоруска также возглавляла рейтинг.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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