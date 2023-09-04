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В футбольном чемпионате Беларуси завершился 20-й тур

04 сентября 2023 12:10
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси завершился 20-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне в одном из матчей встречались аутсайдеры турнирной таблицы «Шахтер» и «Энергетик». Игра получилась результативной и завершилась победой солигорского коллектива со счетом 3:2.

В футбольном чемпионате Беларуси завершился 20-й тур-1

Отметим, обе дружины до сих пор не выбрались из минусов. У «Шахтера» в пассиве минус два, у «Энергетика» минус девять баллов. В другом матче БАТЭ обыграло «Нафтан» – 4:0, а «Слуцк» и «Сморгонь» сыграли вничью – 3:3. После 20 туров медальную гонку возглавляет столичное «Динамо». В активе минчан 42 балла.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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