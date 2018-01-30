«Дать шанс каждому проявить себя». Дэйв Льюис собрал 26 лучших хоккеистов на учебно-тренировочный сбор на «Минск-Арене»

Несмотря на то, что хоккейная сборная Беларуси будет смотреть Олимпиаду в Корее по телевизору, подопечным Дэйва Льюиса все же предстоит скрестить клюшки с ее участниками. 30 января белорусы проведут в Москве спарринг со сборной России. Через день принимающая сторона выставит младший состав – U-23, но уже в Новогорске. А 6 февраля в Риге состоится игра «Беларусь-Канада».

Именно по этому поводу, ну и, конечно, с прицелом на предстоящий Чемпионат мира, главный тренер собрал 26 лучших, по его мнению, игроков на учебно-тренировочный сбор на «Минск-Арене». Удивительно, что в списках значится Андрей Коршунов, который считается лучшим защитником экстралиги, но по каким-то странным причинам уже долгое время был за бортом национальной команды.

Есть изменения в тренерской бригаде. Андрей Мезин, отвечавший за большинство, уступил место Вячеславу Гусову, работающему в «Нефтехимике» из Нижнекамска, он должен подтянуть игру в меньшинстве.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Я ценю отличную работу Андрея Мезина. Но мы пользуемся формулой, как и для игроков – дать шанс каждому проявить себя. Будем считать, что теперь Слава Гусов имеет возможность зарекомендовать себя, тем более, что его специализация – игра в меньшинстве.

Установка на предстоящие матчи как с Россией, так и с Канадой – как всегда, реализация моментов, ну и, конечно, надо быстро играть и быстро восстанавливаться. Я надеюсь, мои парни покажут себя с лучшей стороны.

Чтобы определить, кто будет защищать последний рубеж на Чемпионате мира, в белорусский стан вызваны три вратаря, и каждый из них сыграет по матчу. В стартовой игре выйдет Михаил Карнаухов. Вообще, в трех поединках будут задействованы почти все хоккеисты. Коуч рассчитывает на помощь и тех, кто получил приглашение на сбор, но по различным причинам не приехал в Минск. Команда уже отправилась в Москву.