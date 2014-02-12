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Дарья Домрачева перечислила 100 млн рублей СДЮШОР № 1 БФСО «Динамо»

12 февраля 2014 14:14
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Новости Беларуси. Продолжают поздравлять  Дашу не только болельщики, но и белорусские спортивные эксперты. Все сходятся во мнении, что Дарья Домрачева продемонстрировала отличную функциональную подготовку, не оставив ни малейшего шанса соперницам.

Светлана Парамыгина, серебряный призер олимпийских игр в Лиллехаммере по биатлону (1994):
Преимущество фантастические. Можно говорить только о гордости, о том, что человек использовал свой шанс, пусть не в  первой гонке. У человека, который из года в год, из гонки в гонку показывает высокие результаты и намерение побеждать — должно было случиться. Страна нуждается в героях. Такие личности яркие, как Дарья Домрачева, они очень хорошо подходят на роль этих героев страны.

И 12 февраля же Дарья Домрачева перечислила 100 миллионов рублей белорусскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Здесь олимпийская чемпионка тренировалась с 2006 года. Даша  выразила надежду, что эта сумма поможет юным динамовским биатлонистам поверить в себя.

Проект «Олимпийский выбор» стартовал на летних играх в Лондоне.

Пока Домрачева - первая спортсменка, которая показала пример своим товарищам по олимпийской команде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Лозикова, директор СДЮШОР №1 БФСО «Динамо»:
Я этого не ожидала, и когда позвонил вчера президентский клуб, была просто, конечно, счастлива, потому что для нас это финансирование очень необходимо школе. Это для большое счастье и подарок. Они пойдут на развитие биатлона, на приобретение спортивной формы, возможно, частично на оплату спортивно-оздоровительного лагеря.

# Дарья Домрачева # Зимняя Олимпиада

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