Дакар-2018. Белорусский экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича вышел на второе место в общем зачете

Новости Беларуси. Белорусский экипаж МАЗа под управлением Сергея Вязовича вышел на второе место в общем зачете ралли-рейда Дакар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Предпоследний отрезок многодневки он прошел с четвертым временем, и сейчас уступает лидеру, Камазу Эдуарда Николаева 3 часа 54 минуты. 21 января участники Дакара проведут последний этап вокруг аргентинского города Кордоба.