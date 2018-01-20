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Дакар-2018. Белорусский экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича вышел на второе место в общем зачете

20 января 2018 19:31
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Новости Беларуси. Белорусский экипаж МАЗа под управлением Сергея Вязовича вышел на второе место в общем зачете ралли-рейда Дакар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дакар-2018. Белорусский экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича вышел на второе место в общем зачете-1

Предпоследний отрезок многодневки он прошел с четвертым временем, и сейчас уступает лидеру, Камазу Эдуарда Николаева 3 часа 54 минуты. 21 января участники Дакара проведут последний этап вокруг аргентинского города Кордоба.

Дакар-2018. Белорусский экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича вышел на второе место в общем зачете-3

# МАЗ # Фотофакт

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