Чтобы II Европейские игры пришли в регионы. Эстафета огня «Пламя мира» пройдёт по Беларуси
Новости Беларуси. 450 именитых спортсменов пронесут пламя мира по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут пройдет через 50 населенных пунктов. Так наша страна будет встречать II Европейские игры.
Старт эстафете огня дадут, по традиции, в Риме, где находится штаб-квартира Европейского олимпийского комитета. Там же презентуют символ акции – оливковое дерево.
В Беларусь пламя доставят по земле. Путь будет интересным и насыщенным, с посещением столиц европейских стран, проведением концертов. Ожидается, что пламя мира будет поднято на Монблан. Первым белорусским городом, который встретит огонь, станет Брест, за ним и другие населенные пункты во всех регионах.
Мероприятия в рамках этой акции будут проходить 50 дней.
Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы Дирекции II Европейских игр:
В каждой области мы будем шесть дней. Посетим, максимально постараемся посетить самые знаковые места, самые знаковые города, самые знаковые объекты. Начинаться по области эстафета будет с торжественного концерта в области, который будет давать старт эстафете. А после этого еще в течение пяти дней мы путешествуем по самой области.
Главная задача – чтобы II Европейские игры пришли максимально в регионы, пришли в области. И наибольшее количество людей почувствовали свою причастность.
В начале 2019 года организаторы обещают продемонстрировать дизайн факела II Европейских игр. Напомним, наша страна станет столицей крупнейшего спортивного форума в июне 2019 года, эстафета огня пройдет накануне – в мае.