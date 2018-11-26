Чтобы II Европейские игры пришли в регионы. Эстафета огня «Пламя мира» пройдёт по Беларуси

Новости Беларуси. 450 именитых спортсменов пронесут пламя мира по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут пройдет через 50 населенных пунктов. Так наша страна будет встречать II Европейские игры. Старт эстафете огня дадут, по традиции, в Риме, где находится штаб-квартира Европейского олимпийского комитета. Там же презентуют символ акции – оливковое дерево.

В Беларусь пламя доставят по земле. Путь будет интересным и насыщенным, с посещением столиц европейских стран, проведением концертов. Ожидается, что пламя мира будет поднято на Монблан. Первым белорусским городом, который встретит огонь, станет Брест, за ним и другие населенные пункты во всех регионах. Мероприятия в рамках этой акции будут проходить 50 дней.