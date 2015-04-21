Минское «Динамо» проиграло БАТЭ со счетом 0:2

В первом тайме бело-голубые выглядели уверенно, владели преимуществом, отлично оборонялись. У БАТЭ опасных моментов практически и не случалось. Но после перерыва в белых майках вышла будто другая команда. Во втором тайме в ворота минчан случились два гола, в которых вполне можно обвинить неудачно сыгравшего защитника минчан Артёма Концевого. Гости атаковали остро и разнообразно, не прекращая прессинговать «Динамо» до финального свистка, который зафиксировал успех БАТЭ – 2:0. В общем, кроме травы на стадионе, столичному клубу сейчас гордиться нечем.

А вот тренер «Динамо» Душан Угрин спокоен – ведь всего лишь второй тур и отставание реально сократить. Александр Ермакович же был задет волнениями в Интернете насчет беззубости белорусского футбола.

В других играх тура всё достаточно однообразно: большая часть матчей закончилась вничью. В турнирной таблице теперь двоевластие. По шесть очков набрали брестское «Динамо» и БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-спорт».