Британец Льюис Хэмилтон 3-й раз подряд выиграл домашний этап Формулы-1

Новости Великобритании. Незадолго до финального поединка «Уимблдона» в ста километрах от Лондона кипели страсти Формулы-1. Знаменитый автодром в Сильверстоуне принимал 10-й этап чемпионата мира – Гран-при Великобритании.

Победителем домашнего заезда уже третий год подряд стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Он стартовал с поул-позишн и не утратил лидерства до самого финиша.

Следом клетчатый флаг увидел Нико Росберг, отставший почти на семь секунд. Наконец, последнее вакантное место на подиуме занял Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull, сообщили в программе СТВ-Спорт.