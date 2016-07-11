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Британец Льюис Хэмилтон 3-й раз подряд выиграл домашний этап Формулы-1

11 июля 2016 06:20
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Новости Великобритании. Незадолго до финального поединка «Уимблдона» в ста километрах от Лондона кипели страсти Формулы-1. Знаменитый автодром в Сильверстоуне принимал 10-й этап чемпионата мира – Гран-при Великобритании.

Победителем домашнего заезда уже третий год подряд стал пилот Mercedes  Льюис Хэмилтон. Он стартовал с поул-позишн и не утратил лидерства до самого финиша.

Следом клетчатый флаг увидел Нико Росберг, отставший почти на семь секунд. Наконец, последнее вакантное место на подиуме занял Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull, сообщили в программе СТВ-Спорт.

# Автомобильные гонки

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