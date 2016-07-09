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Пройти лабиринт на двух колёсах: «ВелоМисс» выбирают в Минске 9 июля

09 июля 2016 13:37
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Новости Беларуси. В Минске в эти минуты выбирают «ВелоМисс». Титул оспаривают сотни участниц конкурса, которым присуща любовь к здоровому образу жизни. 

Среди испытаний - велолабиринт, езда на гироскутерах, сэлфи с чемпионом и дефиле.  

Главный приз конкурса, конечно же, велосипед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стать участницей таких соревнований может любая представительница прекрасного пола – возраст значения не имеет.

Участницы:
Велосипед – это движение, а движение – это жизнь. А мне данный вид спорт даёт позитив и уверенность в себе, активность, здоровье и хорошее настроение.

Во-первых, это подтянутая фигура. Это хорошее настроение, разрядка

# Велосипед

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