Конкурс красоты на колёсах: в Минске 9 июля выбирали «ВелоМисс»

Новости Беларуси. Не только самую спортивную, но и самую красивую велоледи сегодня выбирали в Минске.

Более сотни поклонниц здорового образа жизни не только крутили педали в попытках преодолеть велолабиринт, но и ездили на гироскутерах, делали селфи с чемпионами и, конечно, дефилировали по красной ковровой дорожке.

Принять участие в таком конкурсе красоты на колёсах могла любая представительница прекрасного пола - возраст, ровно, как и водительский велостаж не имели значения.

Помимо титула главной велокрасавицы города, победительнице достался спортивный велосипед.

Участницы:

Это, вообще, идеальный вид транспорта. Потому что это - экономично, удобно, спортивно. Ты более динамичен, быстро передвигаешься по городу, наблюдаешь всё.

Велосипед – это движение, а движение – это жизнь. А мне данный вид спорт даёт позитив и уверенность в себе, активность, здоровье и хорошее настроение.

Во-первых, это подтянутая фигура. Это хорошее настроение, разрядка

Любая девушка мечтает быть самой красивой, стремится к этому. Конкуренция достойная и все девочки очень красивые

«ВелоМисс» выбирали в рамках международной шоссейной велогонки, которую принимал Минск.

Спортсмены преодолели дистанцию в 120 километров по столичному проспекту Победителей. Такие соревнования вызывают неподдельный интерес у минчан и уже становятся традиционными.