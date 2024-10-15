Более 200 человек приняли участие в спортивном фестивале в БГУФК

Веселые интерактивы и соревновательная программа. На базе БГУФК прошел спортивный фестиваль. Участие в нем приняли более 200 человек, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Это не только первокурсники, но и будущие абитуриенты, ученики столичных школ и гости из Смоленска. На спортивных площадках университета царила жаркая борьба. Ребята определяли победителей в четырех дисциплинах. Это мини-футбол, волейбол, баскетбол 3x3 и легкая атлетика. Особое внимание на этот раз уделили и сдаче нормативных комплексов.

Валентина Ананьева, директор Института менеджмента спорта и туризма: Для нас – профориентационное мероприятие, для представителей школы – это еще одна возможность показать ребятам возможности Минска, спортивных объектов, университетов. Я думаю, что это такое взаимовыгодное сотрудничество.

Для студентов такие мероприятия – это возможность применить теоретические знания на практике. А вот для старшеклассников – шанс ощутить на себе атмосферу студенчества, проникнуться духом университета, а также оценить уровень спортивной базы. И еще раз убедиться в правильном выборе будущей профессии.

Ян Мостовский, учащийся средней школы № 56: С детства всегда обожаю спорт, это часть моей жизни. Всегда везде участвую, везде соревнуюсь. Еще рассмотрю данный университет для поступления в будущем, и я думаю, это отличная возможность посмотреть и еще раз проявить себя.

Александр Русакович, учитель физической культуры средней школы № 56:

Мы собрали здесь и так спортсменов, которые уже знают, куда они пойдут. И здесь вот такие соревнования стирают все грани между тем, сомневаются они, не сомневаются. Да, четко, я буду тренером или да, я буду учителем физической культуры.

Спортивный фестиваль стал уже доброй традицией. Он проходит третий год подряд. И набирает все большую популярность. Ведь это не только праздник, но и профориентированный процесс.