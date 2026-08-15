Уникальный спортивный уик-энд! Как проходит 5-й этап RDS Open в Минске?
Оглушительный рев моторов, искусство управляемого заноса и бескомпромиссная скорость. Минск впервые принимает пятый этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске стартовал 5-й этап Открытого чемпионата RDS Open
Заезды проходят на внешней площадке международного выставочного центра «БелЭкспо». Соорганизатором масштабных соревнований выступает телеканал СТВ.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Гонка в самом разгаре. Машины стартуют одна за другой с минимальными паузами, поэтому дым на треке не успевает рассеиваться. В воздухе чувствуется запах жженой резины. Отмечу, что трассу построили с нуля специально для этих соревнований. Учли все нюансы: максимум поворотов, извилистость. Позаботились и о безопасности: вдоль трека установили бетонные блоки.
Максимальная оценка за идеальный проезд – 100 баллов. Трое судей оценивают траекторию машины, угол заноса и стиль вождения. Если авто развернет на трассе, участник автоматически получает ноль баллов. Свое умение управлять спорт-карами демонстрируют более 20 сильнейших гонщиков из Беларуси, России и Японии.
Юрий Авласевич, пилот:
Трасса крутая, ходовая, все как я люблю. Я всегда еду полный газ. Я думал, для меня будет это очень просто, но увы. В Беларуси еду на все чемпионаты по возможности. Эля меня – хобби, адреналин, я не знаю, как бы влечение. С детства хотел. Вот мечты сбываются.
Уникальный спортивный уик-энд в Минске – это не только заезды лучших гонщиков, но и масштабная культурная программа. Здесь же развернулась выставка из четырехсот спортивных и тюнингованных автомобилей со всего СНГ. Также для гостей работает фуд-корт под открытым небом, а также интерактивные площадки. А торговые ряды предлагают фирменные сувениры и командный мерч гоночных серий.
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