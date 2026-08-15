Уникальный спортивный уик-энд! Как проходит 5-й этап RDS Open в Минске?

Оглушительный рев моторов, искусство управляемого заноса и бескомпромиссная скорость. Минск впервые принимает пятый этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Гонка в самом разгаре. Машины стартуют одна за другой с минимальными паузами, поэтому дым на треке не успевает рассеиваться. В воздухе чувствуется запах жженой резины. Отмечу, что трассу построили с нуля специально для этих соревнований. Учли все нюансы: максимум поворотов, извилистость. Позаботились и о безопасности: вдоль трека установили бетонные блоки.

Максимальная оценка за идеальный проезд – 100 баллов. Трое судей оценивают траекторию машины, угол заноса и стиль вождения. Если авто развернет на трассе, участник автоматически получает ноль баллов. Свое умение управлять спорт-карами демонстрируют более 20 сильнейших гонщиков из Беларуси, России и Японии.