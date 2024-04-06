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Результаты игрового дня 3-го тура ЧБ по футболу

06 апреля 2024 18:53
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Сегодня, 6 апреля, тремя матчами продолжился 3-й тур чемпионата Беларуси по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Результаты игрового дня 3-го тура ЧБ по футболу-1

«Слуцк» дома проиграл могилевскому «Днепру» – 0:1. Единственный мяч на счету Лукашова. Это первая виктория «Днепра» в чемпионате. «Гомель» на выезде взял верх над БАТЭ со счетом 3:1. Дубль у гостей в активе Пухова. А в Солигорске брестское «Динамо» разгромило «Шахтер» – 4:0.

# Футбол Беларуси

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