Белорусский форвард Егор Сидоров – первый снайпер матча

Белорусский форвард «Саскатуна» Егор Сидоров забросил две шайбы в матче против «Реджайны» в регулярном чемпионате юниорской Западной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это случилось на 43-й и 47-й минутах. Белорус играл в стартовом звене, набрал два очка, исполнил 9 бросков в створ ворот, завершил встречу с показателем полезности +3 и был назван первой звездой поединка. Интересный факт, что в составе соперников играл главный фаворит предстоящего драфта НХЛ Коннор Бедард, но канадец не набрал ни одного результативного балла (в отличие от белоруса) и завершил встречу с показателем полезности -5. Всего же в сезоне Егор Сидоров набрал 74 очка при показателе полезности +26. Он второй бомбардир и первый снайпер своей команды.