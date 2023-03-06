Хоккеисты минского «Динамо» потерпели второе поражение против СКА

Стартовая домашняя игра у «зубров» не задалась. Хозяева пропустили на 10 минуте, а к первому перерыву уступали со счетом 0:2. Во втором отрезке встречи динамовцы прибавили и сумели отправить шайбу в ворота соперника, но этот гол был отменен после видеопросмотра. Дальше положение минчан и вовсе ухудшилось – «армейцы» увеличили отрыв до трех шайб. Стоит сказать, что гости давали шанс отличится нашим парням – питерцы часто попадали на скамейку штрафников, но забить «зубры» не смогли. А подопечные Ротенберга продолжали реализовывать моменты. Как итог – поражение со счетом 0:4. Очередной поединок между командами пройдет во вторник, 7 марта, также на «Минск-Арене» и стартует в 19:30.

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