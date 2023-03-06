Волейболистки «Минчанки» одержали долгожданную победу в Российской суперлиге

Девушки принимали дружину из Липецка. Уже со старта противостояния белоруски начали доминировать на паркете и показывать уверенную игру, оставив первый сет за собой с разгромным счетом – 25:11. Вторая партия проходила уже в более упорной борьбе, коллективы шли ровно и не давали возможности друг другу выйти вперед, однако волейболистки «Минчанки» усилили напор и оставили партию за собой – 25:22. Третий сет прошел по такому же сценарию, и вновь наши девушки сильнее – 26:24 и 3:0 по партиям. За четыре тура до окончания регулярного чемпионата «Минчанка» занимает 10-е место среди 14 команд турнира, отставая от зоны плей-офф на семь очков. Следующий поединок в Российской суперлиге белоруски проведут 11 марта дома против подмосковного «Заречье-Одинцово».

Подписывайтесь на нас в Telegram!