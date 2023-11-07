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Белорусский фехтовальщик Александр Романьков отпраздновал 70-летие

07 ноября 2023 15:44
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Сегодня, 7 ноября, день рождения у прославленного фехтовальщика Александра Романькова. Ему исполняется 70 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский фехтовальщик Александр Романьков отпраздновал 70-летие-1

Белорус в прошлом был постоянным гостем на пьедесталах международных турниров. В его копилке пять олимпийских медалей: золото, два серебра и две бронзы. Также он является десятикратным чемпионом мира. С юбилеем титулованного атлета поздравил Виктор Лукашенко. Президент Национального олимпийского комитета отметил, что победы Романькова служат для многих следующих поколений примером того, как необходимо упорно трудиться и верить в свой успех.

# Юбилеи # Александр Романьков # Фотофакт

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