Белорусский фехтовальщик Александр Романьков отпраздновал 70-летие

Сегодня, 7 ноября, день рождения у прославленного фехтовальщика Александра Романькова. Ему исполняется 70 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус в прошлом был постоянным гостем на пьедесталах международных турниров. В его копилке пять олимпийских медалей: золото, два серебра и две бронзы. Также он является десятикратным чемпионом мира. С юбилеем титулованного атлета поздравил Виктор Лукашенко. Президент Национального олимпийского комитета отметил, что победы Романькова служат для многих следующих поколений примером того, как необходимо упорно трудиться и верить в свой успех.