Белорусский боксер Вазген Сафарьянц завоевал серебро в чемпионате Европы по боксу

Новости Беларуси. В Минске 8 июня завершился чемпионат Европы по боксу. Копилку белорусских наград пополнил наш спортсмен Вазген Сафарьянц, завоевав серебро в весовой категории до 60 килограммов. Нынешняя награда стала для нашего соотечественника третьей, добытой на первенствах Старого Света.

Всего же по итогам нынешнего турнира белорусы удостоились 4-ёх наград. Бронзу выиграли Павел Костромин, Виктор Зуев и Сергей Новиков.

По мнению специалистов, турнир в белорусской столице прошёл на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франко Фалчинелли, президент Европейской конфедерации бокса:

Чемпионат Европы был прекрасно организован. Хочу поблагодарить председателя вашей конфедерации Дмитрия Тихомолова. Турнир организован по великолепным белорусским традициям, на высоком уровне. Я думаю, что этот чемпионат войдет в историю как один из самых хорошо организованных. Ваша страна выполнила все пункты контракта.

Александр Ермашевич, государственный тренер по боксу:

4 медали на сегодняшний момент, я считаю, это очень хорошо. Даже если подсчитать, как было в 1998 году, то было 3 медали: 2 бронзы и 1 серебро. Сейчас у нас 3 бронзы и 1 серебро. Уже есть прогресс. Если бы судьи смотрели чуть-чуть в нашу сторону, то, наверное, могло бы быть и золото.