Белорусские гимнастки взяли 10 медалей на соревнованиях в России

10 наградами обзавелись белорусские грации на состязаниях «Игры стран» в России. Лучше остальных проявила себя преюниорка Ксения Бондаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она выиграла олимпийский вид многоборье, взяла золото в упражнении с мячом, а за композиции с обручем и скакалкой удостоилась серебра. В турнире юниорок третьей стала Кира Бабкевич. На ее счету два третьих места.