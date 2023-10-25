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Белорусские гимнастки взяли 10 медалей на соревнованиях в России

25 октября 2023 11:55
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10 наградами обзавелись белорусские грации на состязаниях «Игры стран» в России. Лучше остальных проявила себя преюниорка Ксения Бондаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гимнастки взяли 10 медалей на соревнованиях в России-1

Она выиграла олимпийский вид многоборье, взяла золото в упражнении с мячом, а за композиции с обручем и скакалкой удостоилась серебра. В турнире юниорок третьей стала Кира Бабкевич. На ее счету два третьих места.

 

# Художественная гимнастика # Фотофакт

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