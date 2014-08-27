Белорусская гимнастка Мария Трубач завоевала серебро на юношеской Олимпиаде в Нанкине

Новости Беларуси. В последний день юношеской Олимпиады белорусская копилка медалей пополнилась еще одной наградой. Серебро в художественной гимнастике выиграла Мария Трубач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в копилке белорусов 9 наград, 5 из них - золотые.

На прошлых играх результаты были скромнее — 6 призовых мест, а золото только одно.

Болельщики медаль от наших граций, конечно, ждали. Белоруски на ковер всегда выходят с мыслями о пьедестале. Иначе не привыкли. Мария Трубач в квалификации была третьей: мяч предательски выскользнул из рук. В финале выстояла. Укротила не только спортивные снаряды, но и собственное волнение.

Ирина Лепарская, главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Она достойно прошла, она умница. Она полгода доказывала, держалась на второй позиции. Смогла справиться и все сделать достойно. Мы просто счастливы все. Четыре года исполнилось нашей первой серебряной медали на детских Олимпийских играх в Сингапуре, которую завоевала Арина Шарапо. И вот ровно через четыре года наша Маша Трубач повторила этот успех.

Благородные металлы белоруске к лицу - серебро в этом сезоне Мария Трубач примеряла не раз. Чемпионат Европы среди юниоров, и вот наконец первая в ее жизни Олимпиада.

В минском тренировочном зале с утра волновались не меньше, чем в самом Нанкине. У экрана и тренеры, и подруги по команде.

Стэфания Манахова, член национальной сборной Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Мы болели все за Машу. Справилась она очень хорошо. Я за нее очень переживала, мы с ней очень хорошие подруги. Я плакала, когда она выступала - очень переживала. Но все закончилось хорошо, мы очень за не рады. Самое главное, что она преодолела свой характер. Она не боялась почти перед соревнованиями.

О том, что славные традиции белорусского спорта есть кому продолжать, в очередной раз заявили не только гимнастки. Отличились в дзюдо, гребле, теннисе, легкой атлетике.

В королеве спорта к коронам примерялись сразу две белоруски. При чем, метательница копья Анна Тарасюк в своей чемпионской попытке установила национальный рекорд юниоров.

Валентин Голец, старший тренер национальной сборной Республики Беларусь по легкой атлетике:

У Ани и мама известная спортсменка, и папа был известным спортсменом. Генетически Аня очень одарена, талантливая. Не хочется много раздавать авансов, но я думаю, что Аня займет достойное место в главной национальной команде.

Что касается Эльвиры Герман. Быстрая, хорошая, техничная девочка.

Будем их всегда поддерживать, вести планомерно, спокойно, не форсируя, чтобы вывести на главные олимпийские старты.