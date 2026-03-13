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Белоруски завоевали три медали на чемпионате Европы по борьбе среди молодежи

13 марта 2026 11:20
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Белоруски завоевали три медали за один день на молодежном чемпионате Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Шевчук выдала лучший результат в весовой категории до 68 килограммов, в решающей схватке победив россиянку Алину Шевченко – 10:5. Так наша спортсменка стала двукратной обладательницей золота континентального форума, закрепив достижение 2024 года. Серебро в категории до 59 килограммов на счету Марты Гетмановой, еще одно место на пьедестале у Светланы Котенко – она третья в весе до 50 килограммов. На данный момент в копилке четыре реальные награды и три виртуальные. 

Сегодня, 13 марта, золотые схватки проведут Арина Демченко, Ксения Тереня и Виктория Радькова.

# Борьба

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