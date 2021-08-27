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Белорус Игорь Бокий выиграл третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

27 августа 2021 11:32
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Новости Беларуси. Игорь Бокий – 14-кратный паралимпийский чемпион! В третий соревновательный день Игр в Токио белорусский пловец смог записать на свой счет очередную победу и установил новый мировой рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорус Игорь Бокий выиграл третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио-1

Наш спортсмен не знал равных на дистанции 400 метров вольным стилем. Бокий является универсальным пловцом, что и продемонстрировал в очередной раз на водной дорожке. Он оставил позади конкурентов и финишировал с запасом. 

Белорус Игорь Бокий выиграл третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио-4

Впереди у белоруса еще три дистанции.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Фотофакт

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