Беларусь на Олимпиаде в Пекине представят 28 атлетов

Новости Беларуси. Национальный Олимпийский Комитет Беларуси утвердил состав спортивной делегации на зимние Игры в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Национальный Олимпийский Комитет Беларуси утвердил состав спортивной делегации на зимние Игры в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В главном старте четырехлетия примут участие 28 атлетов в 6 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, фигурное катание и фристайл. Шефом миссии утвержден директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев. Напомним, старт Олимпиады назначен на 4 февраля.