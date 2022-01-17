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Беларусь на Олимпиаде в Пекине представят 28 атлетов

17 января 2022 14:36
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Новости Беларуси. Национальный Олимпийский Комитет Беларуси утвердил состав спортивной делегации на зимние Игры в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Беларусь на Олимпиаде в Пекине представят 28 атлетов-1

В главном старте четырехлетия примут участие 28 атлетов в 6 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, фигурное катание и фристайл. Шефом миссии утвержден директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев. Напомним, старт Олимпиады назначен на 4 февраля.  

# Зимняя Олимпиада # Александр Гагиев # Фотофакт

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