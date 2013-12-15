Бегун Усейн Болт устроил гонки с автобусом в Аргентине

Новости Аргентины. Наперегонки с автобусом. Ямайский бегун Усейн Болт во время своего визита в Аргентину принял участие в выставочном забеге. Обогнать автобус для титулованного спортсмена труда не составило. Уже на первых метрах забега Болт понял, что движется в два раза быстрее транспортного средства, поэтому снизил скорость и бежал «прогулочным» шагом (смотрите видео).

В итоге Болт финишировал на метр впереди машины, после чего пожал руку водителю и, как обычно, любезно позировал фотографам. Беседуя с журналистами, шестикратный олимпийский чемпион, признался, что не собирается выходить на старт забега 400 метров на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Усейн Болт, бегун, шестикратный олимпийский чемпион:

Я не буду участвовать в 400-метровке в Рио-де-Жанейро. Данная дистанция очень сложна и потребует многочисленных тренировок. Моей целью на Играх-2016 будет победа и улучшение своих результатов на дистанциях 100 и 200 метров.

Напомним, благодаря потрясающим результатам, которые показал спортсмен на Олимпийских играх в Лондоне, он стал первым бегуном в истории, сумевшим выиграть на дистанциях 100 и 200 метров на двух Играх подряд. Болт отметил, что Олимпиада-2012, помогла стать ему мировой легендой.

