Баскетболисты «Минска» повторно проиграли питерскому «Зениту» в Единой молодёжной лиге

Резервисты баскетбольного клуба «Минск» повторно проиграли питерскому «Зениту» в Единой молодежной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне подопечные Дмитрия Колтунова уступили соперникам из Санкт-Петербурга со счетом 71:78. Сегодня взять реванш не получилось. Наши парни владели преимуществом только в третьем игровом отрезке, в остальное время расстановка сил была на стороне россиян. Как итог поражение – 81:93.

Лучшим в составе столичной дружины стал Виталий Дучко, набравший 15 очков. Следующие четыре поединка регулярного чемпионата минчане сыграют также на выезде и вернутся на домашнюю площадку только в начале будущего года. В плей-офф выйдет лучшая восьмерка.