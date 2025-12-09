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Баскетболисты «Минска» повторно проиграли питерскому «Зениту» в Единой молодёжной лиге

09 декабря 2025 20:39
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Резервисты баскетбольного клуба «Минск» повторно проиграли питерскому «Зениту» в Единой молодежной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне подопечные Дмитрия Колтунова уступили соперникам из Санкт-Петербурга со счетом 71:78. Сегодня взять реванш не получилось. Наши парни владели преимуществом только в третьем игровом отрезке, в остальное время расстановка сил была на стороне россиян. Как итог поражение – 81:93. 

Лучшим в составе столичной дружины стал Виталий Дучко, набравший 15 очков. Следующие четыре поединка регулярного чемпионата минчане сыграют также на выезде и вернутся на домашнюю площадку только в начале будущего года. В плей-офф выйдет лучшая восьмерка. 

# Баскетбол # Спортивные соревнования

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