Волейболистки «Минчанки» потерпели шестое поражение в Суперлиге

Волейболистки «Минчанки» потерпели шестую неудачу подряд в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки на домашней площадке принимали омскую «Омичку». Стартовую партию записали в свой актив гостьи – 25:20. Во втором сете белоруски взяли реванш – 25:23. Однако в следующем игровом отрезке с таким же счетом сильнее были уже оппонентки, они закрепили успех в четвертой партии – 25:20. Поражение столичного клуба с результатом 1:3 по сетам.

Следующий поединок в женском чемпионате России подопечные Сергея Чесновицкого проведут на выезде, в ближайшее воскресенье противостоять нашим спортсменкам будет «Локомотив» из Калининградской области.