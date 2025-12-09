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Волейболистки «Минчанки» потерпели шестое поражение в Суперлиге

09 декабря 2025 20:38
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Волейболистки «Минчанки» потерпели шестую неудачу подряд в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки на домашней площадке принимали омскую «Омичку». Стартовую партию записали в свой актив гостьи – 25:20. Во втором сете белоруски взяли реванш – 25:23. Однако в следующем игровом отрезке с таким же счетом сильнее были уже оппонентки, они закрепили успех в четвертой партии – 25:20. Поражение столичного клуба с результатом 1:3 по сетам. 

Следующий поединок в женском чемпионате России подопечные Сергея Чесновицкого проведут на выезде, в ближайшее воскресенье противостоять нашим спортсменкам будет «Локомотив» из Калининградской области. 

# Волейбол # Спортивные соревнования # Сергей Чесновицкий

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