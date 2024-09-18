Азаренко переизбралась в Совет игроков WTA

Состоялись выборы в Совет игроков WTA на будущий сезон. В списках наша белорусская теннисистка Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушка была выбрана и в прошлом году, срок ее полномочий составляет два года. Новых участников этого же действа выбрали уже сейчас. Списки особо не изменились, так в топ-20 все Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Джессика Пегула, Мария Саккари заменила Мэдисон Киз. От топ-50 Донна Векич, а от топ-100 Дарья Сэвилл. От представительниц парного разряда Габриэла Дабровски, Эллен Перес.