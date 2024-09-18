Артём Левшунов вызван на подготовку к новому сезону НХЛ

Белорусский защитник Артем Левшунов вызван в тренировочный лагерь «Чикаго». Полноценную подготовку к новому сезону НХЛ «ястребы» начнут 19 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего в составе чикагцев – 53 игрока: 32 форварда, 15 защитников и 6 вратарей. Белорус был выбран «Чикаго» этим летом под общим вторым номером и подписал с командой трехлетний контракт новичка. В прошлом сезоне Артем Левшунов выступал за «Мичиган Стэйт», где в 38 матчах набрал 35 при завидном показателе полезности +27.

«Виннипег» также накануне объявил список хоккеистов, которые получили приглашение. Среди них и наши соотечественники 21-летний защитник Дмитрий Кузьмин. А вот Илье Соловьеву доказывать ничего не нужно. Источники сообщают, что белорус подпишет двухлетний контракт с «Калгари». В этом коллективе играет и Егор Шарангович. Было бы интересно увидеть наших парней в одном звене.