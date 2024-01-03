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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене

03 января 2024 15:15
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Арина Соболенко успешно начала защиту титула на представительном теннисном турнире категории 500 в Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене-1

В поединке второго круга белоруска уверенно справилась с итальянкой Лючией Бронцетти со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался всего час. В 1/8 финала Соболенко встретится с китаянкой Чжу Линь.

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене-4

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
Ребята, если бы за меня так болели на US Open, я бы, наверное, взяла титул. Сможете приехать на следующий Открытый чемпионат США? Я очень довольна своим выступлением: провела прекрасный матч и надеюсь в каждом следующем показывать такой уровень или даже лучше. Меня часто спрашивают про Australian Open. У меня мурашки бегут по коже, когда думаю о том финале. Очень рада вернуться. Сделаю все, чтобы повторить успех в этом году.

Еще одна белоруска Виктория Азаренко за выход в четвертьфинал на турнире в Брисбене поспорит с француженкой Кларой Бюрель. Матчи с участием наших соотечественниц пройдут рано утром.

# Теннис # Арина Соболенко

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