Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене

Арина Соболенко успешно начала защиту титула на представительном теннисном турнире категории 500 в Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко успешно начала защиту титула на представительном теннисном турнире категории 500 в Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В поединке второго круга белоруска уверенно справилась с итальянкой Лючией Бронцетти со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался всего час. В 1/8 финала Соболенко встретится с китаянкой Чжу Линь.
Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
Ребята, если бы за меня так болели на US Open, я бы, наверное, взяла титул. Сможете приехать на следующий Открытый чемпионат США? Я очень довольна своим выступлением: провела прекрасный матч и надеюсь в каждом следующем показывать такой уровень или даже лучше. Меня часто спрашивают про Australian Open. У меня мурашки бегут по коже, когда думаю о том финале. Очень рада вернуться. Сделаю все, чтобы повторить успех в этом году.
Еще одна белоруска Виктория Азаренко за выход в четвертьфинал на турнире в Брисбене поспорит с француженкой Кларой Бюрель. Матчи с участием наших соотечественниц пройдут рано утром.