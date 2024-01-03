Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Ребята, если бы за меня так болели на US Open, я бы, наверное, взяла титул. Сможете приехать на следующий Открытый чемпионат США? Я очень довольна своим выступлением: провела прекрасный матч и надеюсь в каждом следующем показывать такой уровень или даже лучше. Меня часто спрашивают про Australian Open. У меня мурашки бегут по коже, когда думаю о том финале. Очень рада вернуться. Сделаю все, чтобы повторить успех в этом году.

Еще одна белоруска Виктория Азаренко за выход в четвертьфинал на турнире в Брисбене поспорит с француженкой Кларой Бюрель. Матчи с участием наших соотечественниц пройдут рано утром.