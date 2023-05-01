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Арина Соболенко прошла в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде

01 мая 2023 20:16
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Арина Соболенко – четвертьфиналистка турнира категории 1 000 в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Арина Соболенко прошла в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде-1

В рамках 1/8 белоруска в двух сетах разобралась с Миррой Андреевой – 6:3, 6:1. Девушке всего 16 лет. Однако в последнее время она феерит в туре. До матча с Ариной в ее активе было 16 побед подряд. А на этом турнире россиянка выбила из борьбы 14-ю и 19-ю ракеток мира. Но против нашей спортсменки у юного дарования практически не было шансов. Она ничего не смогла противопоставить силовому теннису Соболенко. Борьбу ей удалось навязать лишь в начале первого сета. Всего девушки провели на корте 1 час и 13 минут. За путевку в полуфинал белоруске предстоит встреча с египтянкой Майар Шериф.  

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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