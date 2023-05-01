Арина Соболенко прошла в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде

В рамках 1/8 белоруска в двух сетах разобралась с Миррой Андреевой – 6:3, 6:1. Девушке всего 16 лет. Однако в последнее время она феерит в туре. До матча с Ариной в ее активе было 16 побед подряд. А на этом турнире россиянка выбила из борьбы 14-ю и 19-ю ракеток мира. Но против нашей спортсменки у юного дарования практически не было шансов. Она ничего не смогла противопоставить силовому теннису Соболенко. Борьбу ей удалось навязать лишь в начале первого сета. Всего девушки провели на корте 1 час и 13 минут. За путевку в полуфинал белоруске предстоит встреча с египтянкой Майар Шериф.