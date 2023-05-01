Белорусы взяли четыре медали на чемпионате Европы по шашкам-64

В турецкой Алании продолжается чемпионат Европы по шашкам-64. Состоялся второй вид – соревнования в быстрой программе. В копилке сборной Беларуси четыре медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свое второе золото на турнире завоевал Игорь Михальченко. Вице-чемпионом стал Андрей Валюк. В соревнованиях среди женщин викторию праздновала Вера Хващинская, а серебряная медаль на счету Дарьи Никифоровой. Сегодня, 1 мая, стартовала классическая программа, которая продлится шесть дней.