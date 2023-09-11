Арина Соболенко официально возглавила международный рейтинг

Белорусская теннисистка Арина Соболенко официально стала первой ракеткой планеты. В генеральной классификации наша спортсменка обошла польку Игу Свентек. Теперь их разделяет 1 071 балл, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такого результата белоруска смогла достичь благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате США. На турнире серии Большого шлема Соболенко дошла до финала, где уступила американской теннисистке Коко Гауфф.

Мужской тур теперь возглавляет серб Новак Джокович. Благодаря чемпионскому выступлению на US Open его преимущество над Карлосом Алькарасом превышает 3 тысячи баллов. Илья Ивашко, к сожалению, не смог подтвердить в Нью-Йорке свои очки. Напомним, в 2022 году белорус дошел до 1/8 финала, а в этом завершил борьбу в первом круге. Таким образом, он значительно потерял в рейтинге и сейчас находится на 153-й строчке.